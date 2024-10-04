Банк РНКБ презентовал серебряную монету к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

В год празднования 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) представил памятную серебряную монету, на аверсе которой размещён профиль великого русского поэта.
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