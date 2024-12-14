Как запрограммировать кишечник на долголетие: медики назвали эффективный метод очистки

Для того, чтобы остаться в форме, нужны не только спортивные тренировки, но и чистка кишечника.Свежее исследование, проведенное учеными, выявило, что недостаток клетчатки и воды — один из главных факторов, почему люди становятся вялыми.
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