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Царьград

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  • Валерий Киселев
    Всех к бандеровцев к бАНДЕРЕ!!!!!!!!!Мучители русских ...
  • Светлана Зуева
    У царьграда какой-то левый писака.....что ни заглавие,то маразм....😡😡Оборона прорвана....
  • Светлана Зуева
    Бей фашиста,спасай Россию!!!! Бог и Аллах в помощь!!!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Началось: Русская...

Как запрограммировать кишечник на долголетие: медики назвали эффективный метод очистки

Как запрограммировать кишечник на долголетие: медики назвали эффективный метод очистки

Для того, чтобы остаться в форме, нужны не только спортивные тренировки, но и чистка кишечника.Свежее исследование, проведенное учеными, выявило, что недостаток клетчатки и воды — один из главных факторов, почему люди становятся вялыми.

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