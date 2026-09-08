Россиянам напомнили, когда включат отопление: пять дней ниже 8 градусов

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил главное условие подачи тепла в жилые дома. Отопление включают не по календарю, а после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже плюс 8 градусов и продержится на этом уровне пять дней подряд.