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Регионы России

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«Динамо» Минск сразится со «Шанхайскими Драконами» в КХЛ 10 сентября

«Динамо» Минск сразится со «Шанхайскими Драконами» в КХЛ 10 сентября

«Динамо» Минск недавно стартовало сезон с поражения от «Торпедо» со счётом 3:4 на выезде, а «Шанхайские Драконы» начали чемпионат с победы над «Нефтехимиком» (5:4 в овертайме) и поражения от «Локомотива» (1:3).

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