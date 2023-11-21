Дасаев прокомментировал победу сборной России над Кубой

Ринат Дасаев высказался об успехе команды России в матче с Кубой. Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мыслями о победе сборной России над Кубой (8:0), дав понять, что его не удивил столь крупный счет.
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