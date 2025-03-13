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«Ведомости»: в России вскоре могут произойти перестановки губернаторов

«Ведомости»: в России вскоре могут произойти перестановки губернаторов

В России в ближайшие месяцы могут произойти смены губернаторов ряда регионов, в том числе отставки могут затронуть регионы, где в этом году не должно быть плановых выборов, - сообщили источники газеты «Ведомости».

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