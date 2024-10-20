Трое детей погибли на пожаре в Тульской области

В Тульской области на пожаре погибли трое детей, сообщило МЧС России в своём Telegram-канале.В деревне Демидовка (Киреевский район) загорелся частный дом, при тушении огня спасатели обнаружили тела трёх детей – девочки 8 лет и мальчиков 3 и 4 лет.