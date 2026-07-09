Сообщение для потребителей об отзыве продукции

Компания «גליקסמן שיווק ביצים (1994) בע"מ» сообщает потребителям о добровольном отзыве органических яиц, перечисленных ниже, в связи с высоким уровнем заболеваемости и падежа кур на птицеферме, поставляющей данную продукцию .