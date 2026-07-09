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Московский комсомолец в Израиле

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Сообщение для потребителей об отзыве продукции

Сообщение для потребителей об отзыве продукции

Компания «גליקסמן שיווק ביצים (1994) בע"מ» сообщает потребителям о добровольном отзыве органических яиц, перечисленных ниже, в связи с высоким уровнем заболеваемости и падежа кур на птицеферме, поставляющей данную продукцию .

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