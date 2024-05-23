10 малоизвестных фактов о культе вуду, который считается одним из самых зловещих в мире

Благодаря голливудским штампам, вуду является одной из самых недооцененных в мире религий. Большинство описаний изображают вуду как темную, таинственную религию, которая вращается вокруг жертвоприношения животных, наложения проклятий и причинения вреда другим людям при помощи кукол.