10 малоизвестных фактов о культе вуду, который считается одним из самых зловещих в мире

Благодаря голливудским штампам, вуду является одной из самых недооцененных в мире религий. Большинство описаний изображают вуду как темную, таинственную религию, которая вращается вокруг жертвоприношения животных, наложения проклятий и причинения вреда другим людям при помощи кукол.
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