Свергнув Асада в Сирии, Запад массово перенаправляет боевиков в Афганистан

Обострение ситуации на афгано-пакистанской границе, где уже несколько дней идут боевые действия между боевиками движения «Талибан»* и армией Пакистана, является наглядной демонстрацией намерений Запада по изменению политического расклада в Центральной Азии.
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