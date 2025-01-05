Свергнув Асада в Сирии, Запад массово перенаправляет боевиков в Афганистан

Будни мужчин. Все что нам интересно

Обострение ситуации на афгано-пакистанской границе, где уже несколько дней идут боевые действия между боевиками движения «Талибан»* и армией Пакистана, является наглядной демонстрацией намерений Запада по изменению политического расклада в Центральной Азии.