Администрация Салехарда признала один из перекрестков города аварийно-опасным

Перекресток улиц Чубынина и Арктическая в окружной столице признали аварийно-опасным. Постановлением администрации города утверждены первоочередные меры по устранению причин и условий совершения ДТП на этом перекрестке.
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