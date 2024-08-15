«Я просила Дронова», — Пугачева обратилась к патриоту SHAMAN с серьезной просьбой

Алла Борисовна построила достаточно неоднозначные отношения с молодым исполнителем SHAMAN: прогнала его из проекта, который мог бы дать ему огромную популярность, но одарила наградой, давшей ему будущее в индустрии.
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