В НАС прокомментировали слабые продажи новых кроссоверов «Москвич»

У потребителя есть альтернатива новым кроссоверам «Москвич», заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, комментируя ситуацию с реализацией моделей «Москвич М90» и «Москвич М70».
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