Тайная доктрина

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Сокровища Вселенной: астероиды, стоимостью в неимоверные суммы

Сокровища Вселенной: астероиды, стоимостью в неимоверные суммы

Аuriel Astro   Сокровища Вселенной: астероиды, стоимостью в неимоверные суммы … Надо только найти, кому их продать! А что, собственно, за астероиды такие? Из чего они состоят? Если вам казалось, что астероиды – это лишь ничем не примечательные ледяные камни, в которых нет совершенно ничего интересного, то вы ошибались: большинство из них – настоящие сокровищницы! Астероиды называют малыми планетами, так как этим телам не хватило набрать нужное количество массы для того, чтобы гравитация «слепила» из них сферический объект.

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