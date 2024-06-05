Алтайские подростки объяснили, ради чего они хотят работать и немного зарабатывать

Большинство молодых людей готовы выйти на работу на полный день Эксперты сервиса hh.ru выяснили, какую работу на лето рассматривают подростки в Алтайском крае в возрасте от 14 до 18 лет, и сколько они хотели бы зарабатывать.
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