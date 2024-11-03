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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели фанатской Half-Life 2 Project Borealis сообщили системные требования Еще в сен...

Создатели фанатской Half-Life 2 Project Borealis сообщили системные требования Еще в сен...

Создатели фанатской Half-Life 2 Project Borealis сообщили системные требованияЕще в сентябре 2024 года команда, стоящая за фанатской игрой Half-Life 2 Project Borealis, объявила, что демоверсия выйдет на ПК осенью 2024 года.

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