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Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна самостоятельно сформировать правительство

Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна самостоятельно сформировать правительство

Избирательный кодекс Армении дает возможность партии "Гражданский договор" и.о. премьера страны Никола Пашиняна, набравшей более 50% голосов на выборах, сформировать правительство самостоятельно.

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