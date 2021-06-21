Избирательный кодекс Армении позволяет партии Пашиняна самостоятельно сформировать правительство

Избирательный кодекс Армении дает возможность партии "Гражданский договор" и.о. премьера страны Никола Пашиняна, набравшей более 50% голосов на выборах, сформировать правительство самостоятельно.
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