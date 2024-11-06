В Омске к ГБ№ 3 присоединят роддом № 2, а к БСМП №2 - роддом № 4. Сейчас второй роддом закрыт на ремонт из-за проблем с коммуникациями.
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В Омске к ГБ№ 3 присоединят роддом № 2, а к БСМП №2 - роддом № 4. Сейчас второй роддом закрыт на ремонт из-за проблем с коммуникациями.