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Новости Омска

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В Омске к ГБ№ 3 присоединят роддом № 2, а к БСМП №2 - роддом № 4

В Омске к ГБ№ 3 присоединят роддом № 2, а к БСМП №2 - роддом № 4. Сейчас второй роддом закрыт на ремонт из-за проблем с коммуникациями.

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