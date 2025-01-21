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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Новый президент США заявил, что у него ещё есть 12 часов, чтобы остановить конфликт на Украине и таким образом выполнить своё предвыборное обещание.

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