Новый президент США заявил, что у него ещё есть 12 часов, чтобы остановить конфликт на Украине и таким образом выполнить своё предвыборное обещание.
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Новый президент США заявил, что у него ещё есть 12 часов, чтобы остановить конфликт на Украине и таким образом выполнить своё предвыборное обещание.