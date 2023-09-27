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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Токио (WTA). Второй круг. Пегула играет с Букшей, Самсонова встретится с Александровой, Кудерметова – с Дэй

Сетка турнира здесь. Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 25 сентября – 1 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Второй круг Кристина Букша (Испания)  Джессика Пегула (США) 1:6|1:3 Дата проведения 27 сентября, 05.

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