Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: три человека, в том числе ребенок, погибли, еще четверо получили травмы.
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