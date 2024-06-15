В филиал ПАО "РОССЕТИ" - Волго-Донское ПМЭС. На Подстанцию 220 кВ Сатаровская, требуется электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда.
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В филиал ПАО "РОССЕТИ" - Волго-Донское ПМЭС. На Подстанцию 220 кВ Сатаровская, требуется электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда.