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Финляндия рискует вернуть России подарки Александра I

Финляндия рискует вернуть России подарки Александра I

В последнее время в Финляндии активизировались националистические организации, выступающие за предъявление территориальных претензий к России.

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Комментарии
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А
Александр
Только отпусти вожжи, получишь копытом. Нет более ненасытных и жестоких врагов, чем «братья». Хватит сюсюкать и изображать из себя белых и пушистых простаков. Назвались медведями, так соответствуйте.
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1 д.
Sergiy Che
...да ты крут... диванный медвед...)))
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