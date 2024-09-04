В последнее время в Финляндии активизировались националистические организации, выступающие за предъявление территориальных претензий к России.
Финляндия рискует вернуть России подарки Александра I
Комментарии
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А
Александр
Только отпусти вожжи, получишь копытом. Нет более ненасытных и жестоких врагов, чем «братья». Хватит сюсюкать и изображать из себя белых и пушистых простаков. Назвались медведями, так соответствуйте.
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1 д.
Sergiy Che
...да ты крут... диванный медвед...)))
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22 час.
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