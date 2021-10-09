Катю Лель рассмешили слухи о рождении дочери от Константина Хабенского

Известная певица Катя Лель, 13 лет назад вышедшая замуж за предпринимателя Игоря Кузнецова, отреагировала на слухи, что отцом ее 12-летней дочери Эмилии на самом деле является заслуженный артист России Константин Хабенский.
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