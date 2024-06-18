Тука: Второй «саммит мира» с участием России – сказки «про каву в Ялте» для идиотов

Мирный саммит, в котором будут участвовать и Россия, и Украина возможен, но лет через 50. Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».