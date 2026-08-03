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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов о работе Кукуляка на матче «Зенита» и «Оренбурга»: «Он выпал из игры и отпускал эпизоды. Если в моменте с Кулем не показываешь ничего, какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?»

Бывший арбитр  Игорь Федотов  раскритиковал судью  Евгения Кукуляка за работу на матче 2-го тура  РПЛ между « Оренбургом » и «Зенитом» (0:3).

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