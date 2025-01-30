Лавров: Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о равенстве государств

США продолжат его игнорировать и при Трампе Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на Общем собрании Российского совета по международным делам, что Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о суверенном равенстве государств.
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