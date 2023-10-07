Чемпионат Могилевского областного управления Департамента охраны по самозащите.

3 октября 2023 года сотрудниками Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ оказана помощь в организации, проведении и судействе чемпионата Могилевского областного управления Департамента охраны Министерства внутренних дел по самозащите.
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