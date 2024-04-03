ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему институт семьи разрушен? Потому что каждый человек хочет быть счастлив.

Почему институт семьи разрушен? Потому что каждый человек хочет быть счастлив.

Каждый человек хочет быть счастлив. Лично. Отдельно. Сам по себе. Семья Попалась на глаза статья (кажется, трёхдневной давности, не запомнила канал и автора, да это и не важно по сути, такие статьи публикуются регулярно), в очередной раз многословно и подробно расписывающая, что женщина должна поставить мужа на первое место, детей на второе, а сама, как говорят в каком-то спорте, без мест.

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