Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Спички - не игрушкаПолитикаЕвропе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части. Одна из журналистов и вовсе предрекла Европе катастрофу.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий ЦыгановНазревает конфликт между Украиной и некой восточноевропейской державкой. Америкосы в роли миротворцев, если не удастся втянуть в противоборство Россию .Александр ТурчинА стоит ли обращать внимание на шакалов? Их надо уничтожать!ПЖПрохожий по жизниИ чего ЕС не нравится Путину? Это же универсальный мир. Мир, где если тебе кто то нравится в виде женщины, то - пожалуйста, - его можно поменять, как в магазине вещь, на неё, самую любимую. И наоборот. Неограниченные возможности. Нет слов восхищения. Но мне не нравится. Странно, что тоже самое многим. Стареет поколение.Комментировать
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