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Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части. Одна из журналистов и вовсе предрекла Европе катастрофу.

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Аркадий Цыганов
Назревает конфликт между Украиной и некой восточноевропейской державкой. Америкосы в роли миротворцев, если не удастся втянуть в противоборство Россию .
Александр Турчин
А стоит ли обращать внимание на шакалов? Их надо уничтожать!
Прохожий по жизни
И чего ЕС не нравится Путину? Это же универсальный мир. Мир, где если тебе кто то нравится в виде женщины, то - пожалуйста, - его можно поменять, как в магазине вещь, на неё, самую любимую. И наоборот. Неограниченные возможности. Нет слов восхищения. Но мне не нравится. Странно, что тоже самое многим. Стареет поколение.

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