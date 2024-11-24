Расчет БПЛА «Орлан-10» обнаружил пехоту ВСУ и скорректировал удар артиллерии

Расчет многофункционального беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» новороссийских десантников обнаружил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скорректировал удар по ней артиллерии Воздушно-десантных войск (ВДВ) на ореховском направлении в Запорожской области.
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