Германия на перепутье: между риторикой войны и суровой реальностью армии Ирина ВальковаВ последние месяцы Германия всё громче заявляет о поддержке Украины и о необходимости противостоять «российской угрозе».
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