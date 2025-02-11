World Athletics может ужесточить правила допуска для спортсменок с высоким уровнем тестостерона

World Athletics опубликовала проект новых правил допуска спортсменок к женским соревнованиям. Предполагается, что спортсменок с высоким уровнем тестостерона от рождения (носителями гена SRY, который находится на Y хромосоме и определяет сексуальное развитие по мужскому типу) приравняют к трансгендерам и не будут допускать к женским соревнованиям.
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