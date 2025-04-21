Неизвестный мужчина с огнеметом поджег многоэтажку в Южной Корее, есть жертвы

В южнокорейском Сеуле злоумышленник, вооружённый огнемётом, устроил пожар в многоэтажном жилом доме. По данным агентства Yonhap, три человека погибли, выбросившись из окон горящего здания, ещё трое получили отравления продуктами горения.
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