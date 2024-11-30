Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

"Кошмар": в ВСУ внезапно запросили переговоры с Россией

Украинские военные осознают тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и считают, что единственным выходом могут стать переговоры.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все переговоры могут быть только при условии безоговорочной капитуляции укропии. Без предварительных условий и договоренностей со стороны хохлостана и на условиях России. Либо после выборов и наличии легитимной власти в хохлостане...
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... единственный выход для всу, да и всего прогрессивного ЧЕЛОВЕЧЕСТВА- ПОЛНОЕ уничтожение всех тварей, хрюкнувших против РОССИИ,
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13 час.

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