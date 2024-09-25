В Узловской больнице обновляется диагностическое оборудование

Поликлинику Узловской больницы на улице Беклемищева посетил с плановым визитом заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и главные внештатные специалисты министерства здравоохранения.
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