Певица Алсу показала кадры со съемки в откровенном платье, впечатлив поклонников

Певица Алсу опубликовала в личном блоге фото со съемки в облегающем платье с разрезом до бедра. Артистка впечатлила поклонников своим образом, однако многие не только написали комплименты звезде, но и пожалели ее бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова.