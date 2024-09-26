Певица Алсу показала кадры со съемки в откровенном платье, впечатлив поклонников

Певица Алсу опубликовала в личном блоге фото со съемки в облегающем платье с разрезом до бедра. Артистка впечатлила поклонников своим образом, однако многие не только написали комплименты звезде, но и пожалели ее бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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