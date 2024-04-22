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К электронному кадровому документообороту подключат госкомпании. В рамках эксперимента

К электронному кадровому документообороту подключат госкомпании. В рамках эксперимента

Минцифры предлагает расширить рамки пилотного проекта по использованию кадрового электронного документооборота (КЭДО) на государственной службеКак сообщает «Коммерсантъ», разработанный министерством проект постановления правительства предлагает подключить к эксперименту по использованию кадрового электронного документооборота (КЭДО) на госслужбе госкорпорации и госкомпании, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании и некие «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами».

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