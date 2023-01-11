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Гендиректор «Зенита» об уходе Ловрена: «Условия, предложенные «Лионом», оказались лучше для него»

Гендиректор «Зенита» высказался об уходе защитника Деяна Ловрена в «Лион». — Предлагали ли Ловрену новый контракт? — Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него, – сказал Александр Медведев.

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