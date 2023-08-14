ОТДЫХ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ: РУССКИЕ ТУРИСТЫ БЕГУТ ИЗ ТУРЦИИ

У меня соседка уже неделю отдыхает в Турции. Нормальная, не мазохистка.... ВОТ ПРИЕДЕТ, расспрошу ее, как там? Она мне расскажет - а я вам расскажу, как есть! Ладно?

В

Воробей

- " Руководству наплевать, на лице написано, что нас всех просто ненавидят. Можем всё стерпеть, но тут жесть," До сих пор я думал, что такое отношение могло быть только в СССР. Интересно, за что именно могут ненавидеть работники туристического бизнеса туристов, которые привезли свои деньги? Что-то, мне так видится, это больше похоже на наговор!