Медвежий угол

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ОТДЫХ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ: РУССКИЕ ТУРИСТЫ БЕГУТ ИЗ ТУРЦИИ

ОТДЫХ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ: РУССКИЕ ТУРИСТЫ БЕГУТ ИЗ ТУРЦИИ

Дешёвой Турции больше нет – в этом убедились тысячи русских туристов, втридорога отдохнувших на некогда доступных курортах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У меня соседка уже неделю отдыхает в Турции. Нормальная, не мазохистка.... ВОТ ПРИЕДЕТ, расспрошу ее, как там? Она мне расскажет - а я вам расскажу, как есть! Ладно?
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2 час.
Виталий Сорокин
А сами поедите? России Вам мало?
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1 час.
В
Воробей
-  &quot; Руководству наплевать, на лице написано, что нас всех просто ненавидят. Можем всё стерпеть, но тут жесть,&quot;  До сих пор я думал, что такое отношение могло быть только в СССР. Интересно, за что именно могут ненавидеть работники туристического бизнеса туристов, которые привезли свои деньги? Что-то, мне так видится, это больше похоже на наговор!
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28 мин.

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