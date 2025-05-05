Минэкономразвития спрогнозировало рост номинальных зарплат в полтора раза к 2028 году

Номинальные зарплаты россиян вырастут на 51,15% за четыре года, ожидают в Минэкономразвития. По базовому варианту прогноза министерства, в 2025 году зарплаты приблизятся к 102 728 рублей (плюс 16,8% год к году), а к концу прогнозного периода, в 2028 году, зарплата достигнет 132 940 рублей (плюс 7,3% год к году).