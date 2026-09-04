Карманов держит шире: связь с Премьером способствует бизнесу?

Как передает корреспондент УтроNews, на дворе сентябрь 2026 года, однако до сих пор ничего не известно о судьбе апелляционной жалобы на приговор Сергею Анохину, которого называют доверенным топ-менеджером скандального бизнесмена Александра Карманова.
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