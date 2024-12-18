Задержанный за убийство Кириллова разместил бомбу по заданию спецслужб Украины

Задержанный за убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника разместил самодельное взрывное устройство на электросамокате у подъезда жилого дома по заданию украинских спецслужб.
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