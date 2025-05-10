ЕС поддержал призыв к 30-дневному перемирию на Украине

Европейский союз поддерживает призыв к 30-дневному прекращению огня на Украине и считает, что этот шаг даст пространство для "содержательных переговоров о подлинном мире", заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии