Ломоносова и Державина исключили из программы русских школ в Литве

С нового учебного года произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина убрали из программы родного языка и литературы для девятиклассников русского национального меньшинства, сообщает LRT.
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