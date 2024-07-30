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ДЕРЖАВА.

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Новые снаряды для САУ "Коалиция-СВ" не оставят шансов артиллерии противника.

Новые снаряды для САУ "Коалиция-СВ" не оставят шансов артиллерии противника.

Вчера 733 прочитали Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» - это 152-мм пушка 2А88, обладающая скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также современная система автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.

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