Новые снаряды для САУ "Коалиция-СВ" не оставят шансов артиллерии противника.

Вчера 733 прочитали Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» - это 152-мм пушка 2А88, обладающая скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также современная система автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.