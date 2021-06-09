"/>

Русская весна

115 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Его уже дохлый Бандера в аду заждался!Кравчук перенёс о...
  • Александр Лагуткин
    Эти живодеры у них херои.Сталин и Гитлер г...
  • Алексей Родионов
    Именно что Москва рулит, если бы ополчение не остановили, Мариуполь был бы в составе ДНР. Ахметова там уже давно нетОбязательное унич...

Байден обещает дать Путину понять, что «Америка вернулась»

Байден обещает дать Путину понять, что «Америка вернулась»

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что «Америка вернулась».

Вернуться к статье
31
Обсудить
Татьяна Бушмелева
И откуда Америка вернулась?
Alexandr Kolomitsev
Ну, типа, из жопы. Видимо.
Татьяна Бушмелева
Так они ж упираются и утверждают что они всегда были самыми сильными и слухи об их ослаблении были сильно преувеличены! Их поклонники либерасты в истерики впадали и клеветой называли саму мысль о том что капитализм дошёл до старческого маразма.... А тут сам руководитель штатов про возврат....

Картина дня

наверх