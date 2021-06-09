Байден обещает дать Путину понять, что «Америка вернулась»

Русская веснаПолитикаБайден обещает дать Путину понять, что «Америка вернулась» Президент США Джо Байден заявил, что даст понять своему российскому коллеге Владимиру Путину, что «Америка вернулась».Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БушмелеваИ откуда Америка вернулась?Alexandr KolomitsevНу, типа, из жопы. Видимо.Татьяна БушмелеваТак они ж упираются и утверждают что они всегда были самыми сильными и слухи об их ослаблении были сильно преувеличены! Их поклонники либерасты в истерики впадали и клеветой называли саму мысль о том что капитализм дошёл до старческого маразма.... А тут сам руководитель штатов про возврат....Комментировать
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