Видимо, в поезде из Киева британский премьер не отставал от Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца в части употребления препаратов, расширяющих […] The post Борьба с миграцией: Стармер издевается над здравым смыслом appeared first on Медиакратия.
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