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Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Тимофеева (Егорова) Анна Александровна

Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Тимофеева (Егорова) Анна Александровна

﻿﻿Анна Александровна Тимофеева (урожденная Егорова) (23 сентября 1916 - 29 октября 2009). Будет много текста и пять фотографий.

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