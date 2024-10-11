Герой Советского Союза лётчик-штурмовик Тимофеева (Егорова) Анна Александровна

Анна Александровна Тимофеева (урожденная Егорова) (23 сентября 1916 - 29 октября 2009). Будет много текста и пять фотографий.
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