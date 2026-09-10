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ИА Регнум

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Спрятавший тело матери в морозильник житель Петербурга оказался лудоманом

Спрятавший тело матери в морозильник житель Петербурга оказался лудоманом

Житель Санкт-Петербурга, который убил мать и спрятал ее тело в морозильной камере, оказался лудоманом.

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